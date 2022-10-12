كتلة "اللقاء الديمقراطي" تؤكد مشاركتها في جلسة الخميس: لانتخاب رئيس منعًا للشغور الرئاسي

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أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" مشاركتها غداً في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتصويت للمرشح الرئاسي ميشال معوض، وحثّت مختلف الكتل على المشاركة لانتخاب رئيس إلتزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعا للشغور الرئاسي.وشددت الكتلة بعد اجتماعها، في كليمنصو، على "أهمية الانجاز المحقق بوصول المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الى خواتيمها، ودعت الى حماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي، وإلى حين تحقيق ذلك لا بد من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة الى المجلس يكون شبيهاً بقانون عدم التصرف بالذهب، وسيتقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن".ودعت الكتلة "كافة الكتل النيابية الى تبني هذه الفكرة والتوقيع على اقتراح القانون هذا لحماية الثروة الوطنية".وجددت الكتلة الدعوة الى "المباشرة الفعلية بالمسار الاصلاحي، من خلال استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدءا من قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة، واقرار قانون الكابيتال كونترول، وبت اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية".