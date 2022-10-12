إفرام بعد زيارته شيخ العقل: من المهم جدًّا إنجاز الانتخابات الرئاسية ضمن المهل القانونية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دارته، في شانيه، مساء اليوم، النائب نعمة افرام، يرافقه المسؤول في "الشبيبة المسيحية" جميل كساب، وتم البحث في عدد من القضايا العامة المطروحة، لا سيما منها انتخابات رئاسة الجمهورية وترسيم الحدود.وشكر افرام بعد اللقاء كل الافرقاء اللبنانيين والاميركيين والفرنسيين الذين ساهموا في إنجاز مفاوضات ترسيم الحدود.وتطرق افرام إلى الملف الرئاسي الذي ناقشه مع شيخ العقل أيضًا قائلًا: "أرى من المهم جدا انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في المهل القانونية أي قبل 31 الجاري من أجل انتظام العمل المؤسساتي في لبنان، ولكن يبدو أن الدعوات المتكررة لانتخاب رئيس للجمهورية لن تصل الى تفاهم قبل الموعد المحدد، وسماحة شيخ العقل تمنى خلال اللقاء ان يكون الجو ايجابيا في هذا الأمر".وأردف: "نعتبر أن في اللحظات التي يمر بها بلدنا في ظل وجود نفس انحداري، يجب الاسراع في تشكيل حكومة تدير الأزمة والمرحلة المقبلة - لا سمح الله اذا حصل التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية - بأفضل الطرق وأسرع الاوقات للتخفيف من الوجع عن كاهل الناس".