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لبنان

المرتضى: عند امتحانات العزة والكرامة نترفع عن الضغائن

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:13
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على  "توتير": "عند الإستحقاقات الوطنية الكبرى، عند النجاح في إمتحانات العزة والكرامة وحفظ الثروة، نترفع عن الضغائن، ونترك الحسابات الضيقة، ونرتقي بالقلب والعقل الى رحاب الوحدة الوطنية الجامعة، فنفتخر بلبنانيتنا، ونجدد العهد بأن نعمل على خلاص وطننا وحمايته من كيد الاعداء واطماعهم".
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