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لبنان

لابيد: اتفاق الترسيم يزيل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:13
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال مؤتمر صحفي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحضور كل من وزيري الدفاع والطاقة إن "اتفاق الترسيم يعتبر إنجازا تاريخيا ويحفظ أمننا".
 
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وأشار إلى أن إسرائيل ستبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش، مؤكداً أن "أي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل"، مضيفاً أن "إسرائيل ستحصل على ١٧ % من عائدات حقل قانا وحزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز".
 
وأضاف: "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يزيل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله". 
 
وتابع قائلاً: "سنعرض اتفاق الترسيم على الكنيست، ودعوت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لإطلاعه على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان". 
 
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أننا "نواجه الكثير من التحديات الأمنية من ضمنها إيران ومحاربة الإرهاب"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح "بتمركز إيران العسكري على الحدود الشمالية".
 
وتابع قائلاً: "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم مصالحنا ويؤسس لمعادلة أمنية جديدة"، مضيفاً أن "هدفنا تحقيق الأمن لمواطنينا". 
 
وأكد غانتس أن "الاتفاق يعتبر إنجازا اقتصاديا كبيرا". 
 
أما وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار فقالت إن "الاتفاق مع لبنان سيؤدي إلى جني أرباح اقتصادية بعد تطوير حقول الغاز". 

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