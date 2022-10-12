الأبيض من مصنع الأمصال في سرعين: صناعتنا الدوائية على مستوى متقدم

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زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور محمد عبدالله، والمدير العام حمد عبدالله والجهاز الفني.وقال الابيض في ختام الجولة على أقسام المصنع: "زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجاهزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا، ونحن وشركاؤنا الدوليون سعداء بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindly عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجاهزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفي حاجات السوق لفترة طويلة".