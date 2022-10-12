Advertisement

لبنان

الأبيض من مصنع الأمصال في سرعين: صناعتنا الدوائية على مستوى متقدم

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:54
A-
A+
Doc-P-999662-638012058126766908.png
Doc-P-999662-638012058126766908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور محمد عبدالله، والمدير العام حمد عبدالله والجهاز الفني. 
Advertisement
 
وقال الابيض في ختام الجولة على أقسام المصنع: "زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجاهزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا، ونحن وشركاؤنا الدوليون سعداء بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindly عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجاهزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفي حاجات السوق لفترة طويلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2022-10-12
14:49 | 2022-10-12
14:42 | 2022-10-12
14:21 | 2022-10-12
14:17 | 2022-10-12
14:11 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website