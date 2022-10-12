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لبنان

الجميّل عن ملف الترسيم: لبنان بحاجة لهذه الإتفاقيات للإنتقال إلى مرحلة جديدة

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:03
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أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى أن فريقه "مع ترسيم الحدود البحرية وكل الحدود، لان بداية استعادة السيادة تكون بترسيم الحدود كي لا تبقى حياة لبنان معلّقة". 
 
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، أكد أن "لبنان بحاجة لهذه الاتفاقيات للانتقال الى مرحلة جديدة ونتمنى ان تنتقل المفاوضات لترسيم الحدود البرية وترسيم الحدود مع سوريا لأنها مبهمة وبحاجة لتثبيت وتوضيح". 
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وتابع قائلاً: "كنا نتمنى ان يحصل الاتفاق منذ زمن، ولكن للأسف حصل بتوقيت حزب الله مسيطر على الدولة، وهو من فاوض عبر حلفائه، فالحزب مسيطر على الرئاسات الثلاث وما شهدناه هو مفاوضات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل عبر الدولة اللبنانية وهذا ما يناسب إسرائيل". 
 
وأضاف: "من الأشياء التي نحفظها اليوم هو ان حزب الله اعترف بإسرائيل بشكل كامل، فهو اعلن موافقته على الاتفاق وانتقل على الصعيد الايديولوجي الى مرحلة جديدة سنرى كيف سيتعاطي فيها مع جمهوره وكوادره". 
 
وفي سياق منفصل، أكد الجميّل أن نواب الكتائب سيشاركون في جلسة الانتخاب غدا "لأن الجلسات أصبحت مصيرية لمستقبل لبنان". 
 
وأضاف: "هناك اسبوعان قبل الشغور وسنصوت لميشال معوض الذي نتشارك وإياه قناعات مشتركة". 
 
وأشار إلى أنه "يبقى الهدف هو انتخاب رئيس لا يؤجل مشاكل لبنان ويعيّشنا 6 سنوات كالتي مرّت، يستعيد السيادة والمبادرة ويضع حدا لمشاكلنا الوطنية". 
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