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لبنان

لبنان يسجل حالة وفاة بالكوليرا... ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:11
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها  تسجيل "8 حالات كوليرا جديدة في الساعات ال24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 26 في المناطق الشمالية ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
 
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