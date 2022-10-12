لبنان يسجل حالة وفاة بالكوليرا... ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها تسجيل "8 حالات كوليرا جديدة في الساعات ال24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 26 في المناطق الشمالية ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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