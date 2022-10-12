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لبنان
لبنان يسجل حالة وفاة بالكوليرا... ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
14:11
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها تسجيل "8 حالات كوليرا جديدة في الساعات ال24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 26 في المناطق الشمالية ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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