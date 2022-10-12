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لبنان

بو صعب: اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:17
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أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب إلى أن "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية كانت صعبة للغاية ولم نكترث للتهويل الإعلامي، كما ولم نكترث للتصعيد والتهويل الإسرائيلي". 
 
وفي حديث لقناة "الاجزيرة"، قال بو صعب: "الوسيط الأمريكي كان نزيها وعادلا"، مضيفاً أن "ما تحقق هو إنجاز ولكن اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 
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ولفت إلى أن "لبنان لديه مصلحة للمحافظة على الأمن والهدوء لاستخراج الغاز". 
 
وتابع قائلاً: "الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى ضمانة بأن اتفاق الترسيم مع إسرائيل سيحترم، والضامن الأكبر للاتفاق هي الحاجة الاقتصادية لدى الطرفين للاستقرار". 
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