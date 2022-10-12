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لبنان

مصر ترحب باتفاق الترسيم: نتطلع لأن يسهم في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:42
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رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارتها الخارجية، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وأعربت مصر عن تطلعها "لأن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط".
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وجدد بيان وزارة الخارجية تأكيد "دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وسيادته، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق".
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