وحدات الجيش تنفذ حملة مداهمات في مشغرة بحثًا عن مطلوبين

Advertisement

تنفذ وحدات الجيش حملة مداهمات في مشغرة في البقاع الغربي، بحثًا عن مطلوبين، اثر الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بين عائلتي عمار وشرف، واسفرت عن سقوط قتيل وجريحين.واتخذ الجيش إجراءات صارمة من خلال اقامة حواجز ثابتة وظرفية، ودوريات مؤازرة لأعمال الدهم، حيث توقفت الاشتباكات بالكامل وعاد الهدوء الحذر الى البلدة.كما وتُجرى اتصالات على مستوى عال تتولاها قيادة "حزب الله" وقيادة "حركة امل"، للملمة ذيول الحادثة الاليمة ومنع تجدد الاشتباك بين العائلتين.