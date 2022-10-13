من سيحضر ومن سيغيب؟... جلسة ثانية في ساحة النجمة لانتخاب رئيس للجمهورية

تنعقد اليوم في ساحة النجمة الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

والجلسة التي كان قد دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن التيار الوطني الحرّ عدم مشاركته فيها نظرا لتزامنها مع ذكرى " 13 تشرين" التي تحمل رمزية خاصة بالنسبة له.

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والجلسة التي ستشهدها ساحة النجمة اليوم، تأتي بعد جلسة اولى توزعت فيها الأصوات بين مؤيد للورقة البيضاء و لرئيس حركة الاستقلال ميشال معوض ورجل الاعمال سليم اده، بالاضافة الى بعض الأوراق التي كتب عليها لبنان او بعض المصطلحات الاخرى.

ومن المتوقع ان تكون جلسة اليوم، جلسة شكلية، اذ انه من المستبعد انعقادها او تمكنها من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويغيب بعذر كل من النواب: فريد الخازن وطوني فرنجية والياس جرادي ووضاح الصادق وسينيتا زرازير ونديم الجميل كما أن نبيل بدر سيشارك إذا تمكن من الوصول باكرًا.

ومنذ ساعات الصباح، بدأت مواقف الكتل والنواب تتوالى حول الجلسة الانتخابية، فجاءت على الشكل التالي:

كتلة نواب الأرمن

قال النائب جورج بوشيكيان للـLBCI ان "كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية ويهمنا إيصال الرجل المناسب لمصلحة البلد".

كتلة التنمية والتحرير

بدوره اكد النائب ميشال موسى للـLBCI: ان "كتلة التنمية والتحرير ستشارك في جلسة اليوم ولا إتفاق يضمن وصول إسم وسنحافظ على الورقة البيضاء".

وأضاف "لا أسماء مطروحة حتى الساعة ولا زلنا في مرحلة تواصل مع الفرقاء لتسمية رئيس".

كتلة الإعتدال الوطني

وأشار النائب سجيع عطية الى ان "كتلة الإعتدال الوطني باقية على موقفها وستصوت للبنان خلال الجلسة الانتخابية التي ستعقد اليوم".

غسان سكاف

ورأى النائب غسان سكاف ان حضور جلسة اليوم واجب دستوري" مؤكدا انه "سيصوت للمرشح ميشال معوض".

ملحم خلف

وفي حديث مع المؤسسة اللبنانية للارسال، أكد النائب ملحم خلف انه "لا يمكن إبقاء الجلسات شكلية لتمرير الوقت وإنتاج رئيس للجمهورية هو أمر جدي بالنسبة إلينا ونقوم بواجباتنا وتذليل الصعوبات مع كل الأطراف للوصول إلى رئيس".

اللقاء الديموقراطي

وقال عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ: "ملتزمون بالتصويت لميشال معوّض وكنا دعينا قوى المعارضة للتوحّد حول اسم يقوم بتوازن داخل البلد" وفي تصريح اعلامي " أكد الصايغ انه " عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها".

كما أشار النائب وائل بو فاعور الى اننا "جاهزون للتصويت في الجلسة وقد أعلنا عن مرشحنا ويبقى على الكتل الأخرى تحديد مرشحيها، وحتى الآن رياح التوافق لم تجرِ بين الأطراف السياسية وترشيح ميشال معوّض يُمثل توجهاتنا".





كتلة الوفاء للمقاومة

وقال النائب ابراهيم الموسوي:"نحن موجودون في مجلس النواب ونشارك في الجلسة ونريد رئيسًا توافقيًا"



ووفقا للـLBCI فان "كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر الى مبنى مجلس النواب ولكنّها لن تدخل الى القاعة العامة".

تكتل الجمهورية القوية

وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك حضور نواب التكتل لجلسة اليوم معتبرا ان "الجلسة ستكون شبيهة بجلسة الأسبوع الماضي ان تأمّن النصاب ولدينا واجب وطني يفرض علينا عدم التغيّب عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".

كما قال النائب رازي الحاج: "لدينا إصرار على حضور الجلسة وانتخاب ميشال معوض وعدم تعطيل النصاب، وهناك أهمية لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية وعلى أساس وطني لبناني".

وأضاف" التعطيل يأتي دائماً من "حزب الله" وحلفائه وفي المرة السابقة هم الذين أفقدوا النصاب، فالحزب يحاول فرض رئيسٍ وفق أهوائه ولهذا السبب يمارس التعطيل في الوقت الراهن".

بدوره قال النائب زياد حواط: "موقفنا واضح وخياراتنا أوضح ولدينا ميشال معوّض كمرشح، والمعركة هي معركة خيارات سياسية كبيرة ومعوض يتصف بميزات سيادية ووطنية".

واعتبر حواط انه "على الفريق الآخر أن يحدد مرشحه مثلما فعلنا نحن والمجيئ إلى مجلس النواب لتحقيق الانتخاب وإيصال رئيسٍ جديد للبلاد".

كتلة "تجدّد" النّيابيّة

ودعا عضو كتلة "تجدّد" النّيابيّة النائب أديب عبد المسيح "كتل المعارضة كافّة لانتخاب معوّض لأنه يتمتّع بالمواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وأتوقّع أن يكون نواب التغيير في انقسام في جلسة اليوم والمشكلة الوحيدة المتبقية داخل المعارضة هي كتلتهم".

ميشال ضاهر

وقال النائب ميشال ضاهر للـLBCI: "سأصوت لميشال معوض والأغلبية ستصوت له".

كتلة نواب الكتائب

وأكد عضو كتلة نوب الكتائب النائب سليم الصايغ ان " الكتلة تتوجّه للتصويت كما صوتت في الجلسة الأولى"، مشيرا الى "اننا على تواصل مع كتلة الاعتدال الوطني ولدينا مقاربة مشتركة في موضوع رئاسة الجمهورية ومبادرة نواب التغيير لم تكتمل وعن مبادرة التيار نقول اننا منفتحون على الجميع".