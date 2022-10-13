مع انطلاق موسم الامطار.. هذا ما أعلنه وزير الاشغال العامة

Advertisement

الفرق التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل عملها في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على طريق ضهر البيدر من الحازمية الى شتورة،وذلك برفع النفايات منها

ان عدم رمي النفايات عليها،تُعد مسؤولية وطنية للحفاظ على انسيابية المرور عليها في موسم الامطار المقبل pic.twitter.com/NRTIXhea21 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 13, 2022

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في تغريدة عبر تويتر ان "الفرق التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل عملها في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على طريق ضهر البيدر من الحازمية الى شتورة،وذلك برفع النفايات منها"وتابع: "ان عدم رمي النفايات عليها، تُعد مسؤولية وطنية للحفاظ على انسيابية المرور عليها في موسم الامطار المقبل"