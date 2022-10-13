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لبنان

مع انطلاق موسم الامطار.. هذا ما أعلنه وزير الاشغال العامة

Lebanon 24
13-10-2022 | 01:31
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أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في تغريدة عبر تويتر ان "الفرق التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل عملها في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على طريق ضهر البيدر من الحازمية الى شتورة،وذلك برفع النفايات منها"
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وتابع: "ان عدم رمي  النفايات عليها، تُعد مسؤولية وطنية للحفاظ على انسيابية المرور عليها في موسم الامطار المقبل"
 
 
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