"الثنائي" غير مستعجل رئاسياً

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بالرغم من دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم، الا ان "الثنائي الشيعي" لا يبدو مستعجلاً للوصول الى تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس جديد.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" تحديدا لم يقم بأي خطوة جدية من اجل التوفيق بين حلفائه للوصول الى اختيار مرشح واحد والذهاب به الى المجلس النيابي.وتقول المصادر ان برودة "حزب الله" تعني انه غير مستعجل، لا بل يفضل الفراغ الرئاسي ويراهن على التطورات الاقليمية والدولية ليتمكن من تحسين شروطه بإستمرار مع مرور الوقت.