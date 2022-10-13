Advertisement

لبنان

13 تشرين.. تمرير للوقت بانتظار التسويات!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
13-10-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-999801-638012493755973227.jpg
Doc-P-999801-638012493755973227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يبدو أن جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ستكون مثمرة، وذلك بالنظر الى اعتبارها جلسة فاحصة للتوازنات السياسية تقدّم للقوى السياسية مشهداً واضحاً يوحي لها كيفية إدارة معركتها في المرحلة المقبلة.
Advertisement

رجحت مصادر متابعة عدم انعقاد الجلسة بالرغم من تأمين نصاب مبدئي لها، بسبب مقاطعة "التيار الوطني الحر"، الامر الذي سيخلق نوعاً من اللاميثاقية الشكلية والسياسية على اعتبار أن "الوطني الحر" هو مكون أساسي وأن "حزب الله" لن يسير بخطوات كبرى داخل الجلسة من دون وجود حليفه المسيحي الاول.

وبحسب المصادر فإن "التيار" يعمل بشكل واضح على عدم التسليم لقوى الثامن من آذار بسهولة، بل يحاول رفع سقفه السياسي وتحسين شروطه التفاوضية مع هذه القوى، لذلك فهو اتّخذ قراراً بالمقاطعة رداً على تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكرى 13 تشرين موعداً للجلسة. لكن هدف "التيار" أبعد من التضامن مع شهداء تشرين.

وتعتبر المصادر أن مقاطعة "التيار" ستؤدي بالشكل الى اضعاف حظوظ قوى الثامن من آذار. إذ إنهم في حال قاموا بالتصويت بورقة بيضاء فسيكون عدد اصواتهم موازياً لعدد الاصوات التي سيحصل عليها المرشح ميشال معوض بعكس الدورة السابقة التي تفوقت فيها هذه القوى بشكل لافت ما اعطاها تقدّماً سياسياً ومعنوياً كبيراً يمكن ترجمته في مراحل متقدمة من المعركة الانتخابية  الرئاسية.

وترى المصادر أن هدف النائب جبران باسيل الاساسي هو الضغط على قوى الثامن من آذار بهدف دفعهم للتقارب معه سياسياً، وبالتالي لا يجد نفسه مجبراً على الموافقة على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كمرشح للرئاسة بل الذهاب، بالتوافق مع قوى 8 اذار، الى اختيار شخصية مقبولة ومرضية لجميع اطراف هذا الفريق السياسي، الامر الذي لا يزال حتى اللحظة مستبعداً رغم خطوات باسيل.

من هنا ستبقى جلسة اليوم واحدة من جلسات تمرير الوقت بانتظار حصول احدى التسويتين؛ اما تسوية اقليمية كبرى وهي مستبعدة في المرحلة الحالية، او تسوية داخلية بين "التيار الوطني الحر" وقوى الثامن من آذار، اضافة الى ارضاء رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ليصبح تأمين النصاب لجلسة الاستحقاق الرئاسي امراً واقعاً يمكّن الجميع من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:25 | 2022-10-13
11:06 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:49 | 2022-10-13
10:44 | 2022-10-13
10:42 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website