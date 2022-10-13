"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"

قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنّ توجّه كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة اليوم، قد يكونُ مماثلاً للتوجه الذي طغى على الجلسة السّابقة، وأضافت: "حتى الآن، يُمكن أن يكون التصويت بورقة بيضاء مثلما حصل في الجلسة الماضية التي جرت أواخر شهر أيلول الماضي، إلا أنّه من الممكن أن تكون هناك تصويتٌ في مكانٍ آخر، وذلك في حال حقاً حصلت الجلسة واكتمل نصابها الدستوريّ".

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