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لبنان

"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2022 | 02:45
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قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنّ توجّه كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة اليوم، قد يكونُ مماثلاً للتوجه الذي طغى على الجلسة السّابقة، وأضافت: "حتى الآن، يُمكن أن يكون التصويت بورقة بيضاء مثلما حصل في الجلسة الماضية التي جرت أواخر شهر أيلول الماضي، إلا أنّه من الممكن أن تكون هناك تصويتٌ في مكانٍ آخر، وذلك في حال حقاً حصلت الجلسة واكتمل نصابها الدستوريّ".
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وأوضحت المصادر أن هناك احتمالاً يقول بأنه قد لا تحضر كتلة "حزب الله" بشكل كامل في قاعة الجلسة اليوم، لكنها أشارت إلى أن هذا "الاحتمال ضئيل" مع وجود إمكانية لعدم المشاركة نهائياً أيضاً، وأردفت: "هدف حزب الله اليوم عدم كسرِ أي حليف من حلفائه، وهذا ما يريده بالدرجة الأولى لاسيما أن طبخة الرئاسة لم تستوِ بعد.. إنْ حصل التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، فإن حزب الله لن يكون بمنأى عن ذلك وسيصوت للمرشح التوافقي المقبول وطنياً من الجميع من أجل التعاون".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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