بحقه 60 ملاحقة قضائية.. أحد أخطر رؤساء العصابات بقبضة قوى الأمن

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:



"في إطار ملاحقة العصابات الخطرة وتفكيكها وتوقيف الرؤوس المدبّرة فيها، ونتيجةً لعمليّات رّصدٍ وتعقّب استمرّت لعدّة أشهر، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد مكان وجود أحد أخطر رؤساء العصابات والمطلوبين للقضاء، وهو حذر جدًا في تنقلاته، ويتّخذ من الجرود مقراً له.

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