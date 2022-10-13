"أمرٌ عاجل".. هذا ما قد يطلبُه النوّاب اليوم

رجّحت مصادر سياسية أن يُبادر عددٌ من النواب خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إلى رفع الصوت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك من خلال طلب عرضها وبشكل عاجل على مجلس النواب.

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وقالت المصادر إنّ بعض النواب قد يستغلون جلسة اليوم لتقديم هذا الطرح، إلا أنه قد لا يلقون أي تجاوب.