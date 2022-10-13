متقاعدو عكار: للاستعداد لأي تحرّك مرتقب

زار وفد من مجلس متقاعدي عكار المؤلف من العميد جورج نادر، المؤهل اول محمد حمود ، المؤهل اول احمد حدارة، المعاون اول عبد العليم حبلص والرقيب اول بشارة جرجس، مجلس متقاعدي فنيدق بدعوة من المؤهل اول عبد الرحمن زهرمان، و كانت الزيارة لعرض الاوضاع الراهنة.

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وأكد المجتمعون "استعدادهم لأي تحرك مرتقب بسبب التعامل والمعاناة التي يتكبدها المتقاعدون وغيرهم من موظفي القطاع العام وروابط المعلمين".