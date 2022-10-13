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لبنان

متقاعدو عكار: للاستعداد لأي تحرّك مرتقب

Lebanon 24
13-10-2022 | 02:34
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 زار وفد من مجلس متقاعدي عكار المؤلف من العميد جورج نادر، المؤهل اول محمد حمود ، المؤهل اول احمد حدارة، المعاون اول عبد العليم حبلص والرقيب اول بشارة جرجس، مجلس متقاعدي فنيدق بدعوة من المؤهل اول عبد الرحمن زهرمان، وكانت الزيارة لعرض الاوضاع الراهنة.
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وأكد المجتمعون "استعدادهم لأي تحرك مرتقب بسبب التعامل والمعاناة التي يتكبدها المتقاعدون وغيرهم من موظفي القطاع العام وروابط المعلمين".
 
 
 وتم التركيز على "متابعة أمور الموازنة وكيفية دفعها على كامل الراتب مع متمماته وليس على أساس الراتب والوعود التي أطلقت بخصوص دفع المساعدات المدرسية عن الأعوام 2021و2022 ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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