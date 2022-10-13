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لبنان

أماكن بارزة في لبنان يدخلها النفط.. ماذا يجري في "الكواليس"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2022 | 04:30
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كشفت مصادر "لبنان24" أنّ عدداً من الجامعات في لبنان بدأ يدرسُ إمكانية تطوير واستحداث اختصاصاتٍ مُرتبطة بعلوم النفط والغاز بغية إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر الأكاديمية إلى أنّ التوجه في هذا الإطار قد يجعل الجامعات قادرة على إعداد "كوادر نفطية" لاسيما بعد دخول لبنان مرحلة جديدة على صعيد استخراج النفط والغاز.
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أضافت: "من الممكن أن يفتح هذا الأمر الباب امام  الاستعانة بخبراء لبنانيين مدربين في المراحل الآتية لتحسين الاستثمارات النفطية التي يحتاجُها البلاد للانتعاش.. حقاً، هذا الأمر سيحصل، وهناح حاجة إلى كوادر محلية تخدم لبنان من دون الحاجة لخبراء من الخارج".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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