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لبنان

نائبة تدخل المستشفى قبل جلسة انتخاب الرئيس.. من هي؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 02:57
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ذكرت قناة الـ"MTV" أن النائبة سينتيا زرازير لن تحضرَ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي تنعقد اليوم الخميس عند الساعة 11 صباحاً في مجلس النواب.
 
وأشارت القناة إلى أن زرازير تمكث في المستشفى حيث تتلقى العلاج.
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لبنان

سينتيا زرازير

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