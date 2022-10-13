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لبنان

في زحلة.. سرقة 3 سيارات ودراجة نارية

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:00
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ادعت في مخفر المعلقة  ف.ح. أن مجهولا سرق سيارتها من نوع "هوندا أكورد" لون خمري صنع 1986 تحمل اللوحة الرقم 126603/ن، على طريق عام الفرزل من أمام مركز عمل زوجها.
 
 
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين ان شخصاً يلبس لونا ابيض تمكن من فتح السيارة وسرقتها في وضح النهار، وقد استغرقت مدة فتحها نحو الدقيقتين.
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من جهة اخرى، إدعى س.ب. في مخفر المعلقة  أن مجهولين اقدموا على سرقة سيارته نوع BMW تحمل اللوحة الرقم 320326 /ج صنع 1990 من محلة حوش الأمراء.

كذلك، اقدم مجهولون على سرقة سيارة نوع "رابيد كنغو"  زرقاء للمدعو خ.ص. من محلة جب جنين وتحمل اللوحة الرقم 254336/م.
 
 
كما سُرقت دراجة نارية نوع "بارت"  حمراء من محلة دار الحنان تحمل اللوحة الرقم 463724 /م. وقد إدعى صاحبها ع.ز. في مخفر بيادر العدس
المصدر: الوكالة الوطنية
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