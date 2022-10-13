بو حبيب والخليل: لتعزيز مشاركة المغتربين في سباق ماراتون بيروت الدولي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وفدا من جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل.



وكان بحث في الإجراءات الهادفة لتعزيز وتسهيل مشاركة المغتربين في سباق ماراتون بيروت الدولي المقرر تنظيمه الأحد 13 تشرين الثاني المقبل تحت شعار: "أنا بيروت".

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ومن جهتها، عرضت الخليل لمسيرة الجمعية منذ التأسيس عام 2003 ولتاريخه، وتطرقت الى التحديات والنجاحات التي تحققت على مدى الاعوام الماضية، وكان أبرزها حصول السباق على التصنيف الفضي من الإتحاد الدولي لألعاب القوى.



ونوهت بالتعاون الدائم مع وزارة الخارجية والمغتربين على صعيد التواصل مع الإنتشار اللبناني في كل القارات، والدعوة للمشاركة بالحدث الماراتون الذي كانت له تأثيرات إيجابية على كافة الصعد الوطنية والإقتصادية والسياحية.



بدوره، أشاد بو حبيب بالسباق، ورأى أنه يشكل حالة إجماع وطني من قبل اللبنانيين، الى تلاقي بين لبنان المقيم والمغترب، ويقدم صورة جميلة عن الشعب اللبناني وحيويته في صناعة أحداث بارزة، ورسالة إلى العالم بأن هذا الوطن لطالما واجه الصعوبات والأزمات وتجاوزها بفضل إرادة إبنائه وتضحياتهم ".



ولفت إلى إستعداد الوزارة لدعوة ممثلي البعثات الديبلوماسية في لبنان للمشاركة في السباق، حتى يكون هذا الحدث يوما مشهودا على أحقية لبنان بالإستقرار والسلام، والتأكيد ان الرياضة هي اللغة التي تجمع وتوحد بين الشعوب.