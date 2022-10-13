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لبنان

فضل الله: التحدي يؤدي إلى تأجيل انتخاب الرئيس

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:49
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رأى النائب حسن فضل الله أن "ترشيح النائب ميشال معوّض يمثل "تحدياً" وهذا الأمر لن يؤدّي إلى إنتاج رئيس جديد".

 
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وقال فضل الله في تصريح له: "نريدُ التوافق، وهذا الأمر يحتاجُ إلى حوارٍ مع الآخرين مع الإبتعاد عن أسلوب التحدّي"، معتبراً أن "طرح التحدي من قبل كتلة "القوات اللبنانية" يؤدي إلى تأجيل انتخاب الرئيس".

 

واضاف: "طرح أسماء مقابل أسماء هو أسلوب للتحدّي، ونحنُ لا نريد ذلك بل ندعو للتوافق دائماً وعلى جميع الكتل السياسية معرفة ذلك"، لافتا الى أن "النائب معوض لا يحظى بالحضور النيابي والأكثرية، ولدينا آمال بالحوار والاتفاق في ما بيننا".

 

وتابع: "منفتحون على كل حوار مع "المخلصين للبنان" والذي يريدُ "تحدّي" اللبنانيين فإنه يريدُ الذهاب بهم إلى الفراغ".

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