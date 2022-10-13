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لبنان

عصام خليفة رئيسا للجمهوية؟!

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:59
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قال النائب أسامة سعد قبيل دخوله الى القاعة العامة لمجلس النواب للمشاركة في الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية انه بحال انعقاد الجلسة سيدلي بصوته لصالح الدكتور عصام خليفة نظرا لمواقفه الثابتة من موضوع ترسيم الحدود ونظرا للحملة التي يتعرض لها من قبل بعض الاطراف السياسية.
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