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لبنان

"لا نصاب ولا رئيس للجمهورية اليوم".. برّي يُرجئ جلسة الانتخاب إلى 20 تشرين الأول

Lebanon 24
13-10-2022 | 04:12
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كما كان متوقعاً، لم ينجح مجلس النواب من انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في جلسته الثانية التي عُقدت، اليوم الخميس، وذلك إثر عدم "اكتمال النصاب" الدستوري الخاص بها بسبب عدم حضور نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" فضلاً عن غياب نواب تكتل "لبنان القوي" إلى جانب نواب آخرين. 
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وبسبب ذلك، أعلن بري إرجاء الجلسة إلى يوم 20 تشرين الأول الجاري، والذي يُصادف يوم الخميس أيضاً. 
 
ماذا حصل؟
 
مع بداية الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تبيّن أن هناك 71 نائباً قد حضروا داخل القاعة العامة بينما من المُفترض أن يحضر 86 نائباً لاكتمال النصاب القانوني للجلسة. وعندها، طلب برّي الانتظار قليلاً لمعرفة ما إذا كان هناك عددٌ آخر من النواب سيدخل القاعة. 
 
وخلال فترة الانتظار، طلب النائب سامي الجميل من برّي طرح ملف ترسيم الحدود البحريّة أمام النواب لمناقشته، وهو أمرٌ أيدته النائبة بولا يعقوبيان بالقول: "أوافق على هذا الرأي".
 
إلا أنه وبعد ذلك، وبسبب عدم دخول نواب آخرين إلى الجلسة لتحقيق النصاب، أعلن بري إرجاءها إلى يوم 20 تشرين الأول.
 
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