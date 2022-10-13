بولا يعقوبيان لبري: "يا ضيعان البنزينات"!

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خلال النقل المباشر وقبل إعلان إرجاء الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: " شوفولي اذا في حدا برا"، بإشارة الى النواب الموجودين خارج القاعة العامة، فأجابته النائب بولا يعقوبيان: " كم واحد بدنا؟" ، فقال بري " العدد الحالي 71 نائبا"، فردت يعقوبيان " ياضيعان البنزينات".