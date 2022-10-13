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لبنان

ترسيم الحدود يحضر في جلسة الانتخاب.. هذا ما طلبه سامي الجميل

Lebanon 24
13-10-2022 | 04:15
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قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: هل يمكن الاستفادة من الوقت وتوزيع اتفاق ترسيم الحدود لانه يجب مناقشته في المجلس بحسب الدستور.
وفي حين لم يرد الرئيس بري على الطلب، قال لدى مغادرته القاعة واصرار النائب الجميل على طلبه: "بعدين".
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