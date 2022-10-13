560 الف يورو من السفارة الفرنسية دعما للتعليم الرسمي والخاص في لبنان

احتفلت السفارة الفرنسية في لبنان ووزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بإطلاق صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة في القطاع التعليمي في لبنان FSPI Liban-Education لدعم التعليم الرسمي والخاص، وتعريف جميع الشركاء عليه.

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وشارك الاحتفال الذي أقامته السفارة الفرنسية في قاعة مونتاني في المركز الفرنسي طريق الشام، مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ومديرة المركز الفرنسي في لبنان سابين سيورتينو، ومدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، وأكثر من 150 مشاركًا يمثلون 50 مؤسسة تعليمية في لبنان.





وألقت سيورتينو كلمة قالت فيها: "من الواضح أن الجميع يدركون الأزمة العميقة ومتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان اليوم، في أبعادها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والتأثير الكبير على الشبكة التعليمية. لقد زرت عدة مدارس لمدة 6 أسابيع وتمكنت من رؤيتها بأم عيني، من خلال التبادل المطول مع مديري المدارس والمعلمين والأهالي والطلاب".





ولفتت الى أن "فرنسا كانت لمدة 3 سنوات، أكثر من أي وقت مضى جنبًا إلى جنب مع لبنان وتدعم الشبكة التعليمية. أولاً من خلال المساعدة الطارئة (لإعادة بناء المدارس التي دمرها انفجار 4 آب، من خلال المساعدة في التعليم) ثم اليوم من خلال المزيد من المساعدة الهيكلية وطويلة الأجل، من خلال إجراءات تدريب المعلمين أو دعم انتقال الطاقة وتطور الاقتصاد". وشارك الاحتفال الذي أقامته السفارة الفرنسية في قاعة مونتاني في المركز الفرنسي طريق الشام، مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ومديرة المركز الفرنسي في لبنان سابين سيورتينو، ومدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، وأكثر من 150 مشاركًا يمثلون 50 مؤسسة تعليمية في لبنان.وألقت سيورتينو كلمة قالت فيها: "من الواضح أن الجميع يدركون الأزمة العميقة ومتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان اليوم، في أبعادها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والتأثير الكبير على الشبكة التعليمية. لقد زرت عدة مدارس لمدة 6 أسابيع وتمكنت من رؤيتها بأم عيني، من خلال التبادل المطول مع مديري المدارس والمعلمين والأهالي والطلاب".ولفتت الى أن "فرنسا كانت لمدة 3 سنوات، أكثر من أي وقت مضى جنبًا إلى جنب مع لبنان وتدعم الشبكة التعليمية. أولاً من خلال المساعدة الطارئة (لإعادة بناء المدارس التي دمرها انفجار 4 آب، من خلال المساعدة في التعليم) ثم اليوم من خلال المزيد من المساعدة الهيكلية وطويلة الأجل، من خلال إجراءات تدريب المعلمين أو دعم انتقال الطاقة وتطور الاقتصاد".



وأوضحت أن "برنامج FSPI Lebanon-Education يندرج ضمن هذا الإطار الذي ستعرض مكوناته المختلفة لاحقًا من قبل ملحق التعاون التربوي في السفارة سيسيل سانت مارتن".







بدوره، لفت الاشقر الى أن "البلاد منذ عام 2019، تواجه أزمات متعددة تهدد مستقبلها. في هذا السياق، يواجه قطاع التعليم أيضًا تحديات عديدة ومعقدة وكبيرة، ولهذا السبب يساهم مشروع FSPI الجديد هذا في الاستجابة جزئيًا لهذه الصعوبات من خلال الدعم الذي يقدمه للمؤسسات التي تحمل علامة LFE: 50 مؤسسة، بما في ذلك 13 مؤسسة عامة حاصلة على شهادة LFE أو في طور الإنجاز، منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، من بيروت إلى أعماق عكار، البقاع، الجنوب أو حتى الشوف، ستستفيد من هذا البرنامج".



وأضاف: "كجزء من هذا المشروع الكبير - نظرًا لأنه يحشد مبلغًا قدره 560،000 يورو - فإننا نتشارك الآن في رؤية ثنائية مشتركة لتعاوننا ، والتي وفقًا لها: جودة التعليم هي أحدى العناصر المكونة لقدرة النظام على الصمود: تعد التعددية اللغوية العربية والفرنسية والإنجليزية إحدى ركائز نظامنا التعليمي، وهي عنصر أساسي للنجاح الأكاديمي، وفي نهاية المطاف، للاندماج المهني للشباب في عالم عمل معقد وغير مؤكد بشكل متزايد".

وأوضح أن هذا المشروع يساهم في تدريب الموارد البشرية رفيعة المستوى في مجال تعليم الفرانكوفونية من الناحية الكمية - لضمان وجود مجموعة كافية لجميع تدريس / باللغة الفرنسية - ونوعيًا - من أجل زيادة الكفاءة المهنية للجميع. ويعتبر دعم جودة نظام التعليم وتعدد اللغات فيه تحديًا رئيسيًا للفرانكوفونية في لبنان وهدفًا أساسيًا لهذا البرنامج الذي يبشر بالخير لتعاون مثمر وفعال للسنوات القادمة، كالعادة.





والجدير ذكره أن صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة (FSPI) هو أداة تابعة للسفارة الفرنسية تسمح بتنفيذ إجراءات مبتكرة ذات تأثير سريع ورؤية عالية لصالح السكان المحليين.



ويمتد مشروع صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة في القطاع التعليمي في لبنان FSPI Liban-Education على مدى عامين (2022 – 2023) وتبلغ ميزانيته 560 ألف يورو. يدعم هذا المشروع 50 مؤسسة تعليمية خاصة ورسمية حائزة على شهادة الجودة LabeFrancEducation من أجل مساعدتها على مواجهة الأزمة والتمكّن من الحفاظ على هدف الجودة التعليمية والتعددية اللغوية الواعدة بما يفيد أكثر من 40،000 طالب. ويستهدف أربعة مجالات وهي الكفاءة الاقتصادية والتحوّل في مجال الطاقة والإدارة ومشروع المؤسسة التعليمية وجودة التعليم الفرنكوفوني ثنائي – ثلاث