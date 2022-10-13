Advertisement

لبنان

باسيل: هناك من خان وطعن!

Lebanon 24
13-10-2022 | 04:37
A-
A+
Doc-P-999891-638012584435655852.jpg
Doc-P-999891-638012584435655852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضع "التيار الوطني الحرّ" إكليلا من الزهر على نصب "الجندي المجهول" في المتحف في ذكرى 13 تشرين الأول.

وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، من أمام النصب في المتحف: "علينا احترام ذكرى 13 تشرين وثمّة من استهتر بها وطعن بالشرعية".
Advertisement

وأشار إلى أنّ "هذه اللحظة فيها دم وألم وعنفوان وهي أهمّ من أي شيء آخر ويجب أن نحترم شهداء بعضنا وإحترام الذكرى، لأن في هذا التاريخ هناك من إستشهد من أجل الشرعية ومن أجل الوطن"، لافتاً إلى أنّ "هناك من خان في هذا التاريخ واستهتروا بالذكرى وهذه حقيقة وستبقى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:25 | 2022-10-13
11:06 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:49 | 2022-10-13
10:44 | 2022-10-13
10:42 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website