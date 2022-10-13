باسيل: هناك من خان وطعن!

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وضع "التيار الوطني الحرّ" إكليلا من الزهر على نصب "الجندي المجهول" في المتحف في ذكرى 13 تشرين الأول.وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، من أمام النصب في المتحف: "علينا احترام ذكرى 13 تشرين وثمّة من استهتر بها وطعن بالشرعية".وأشار إلى أنّ "هذه اللحظة فيها دم وألم وعنفوان وهي أهمّ من أي شيء آخر ويجب أن نحترم شهداء بعضنا وإحترام الذكرى، لأن في هذا التاريخ هناك من إستشهد من أجل الشرعية ومن أجل الوطن"، لافتاً إلى أنّ "هناك من خان في هذا التاريخ واستهتروا بالذكرى وهذه حقيقة وستبقى".