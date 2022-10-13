معوض: لستُ رئيس تحدّ وأنا مرشح إعادة الدولة

بعد إرجاء جلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب إلى الخميس المقبل، قال النائب والمرشح ميشال معوض من ساحة النجمة: "اليوم تكرّرت مشهدية تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا ان الاستحقاق الرئاسي يشكل مدخلاً جدياً للإنقاذ".

وتابع معوّض: الأساس بالنسبة لي هو أن نجمع كل أطراف المعارضة على طرحٍ ومشروع بعيداً عن لعبة الأسماء، مشددا على انه "يجب التفاهم على مهمّة الرئيس الجديد والتأكيد على دوره الأساسي في إعادة لبنان إلى الحضن العربي وتوحيد اللبنانيين وتحقيق الإنقاذ المطلوب والجدي ".

وأكد معوّض "لستُ رئيس تحدّ وأنا مرشح إعادة الدولة"، لافتا إلى انه لا يمكن أن يكون هناك أي توافق إلا تحت سقف الدولة وبعيداً عن سطوة السلاح.

وأعلن رفض فكرة "رئيس التسوية" التي يحاولون فرضها اليوم مُجدداً، كما قال.