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لبنان

داخل مجلس النواب.. ماذا طلب جميل السيد من برّي؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:03
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قال النائب جميل السيد بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إنّ "ذكرى 13 تشرين الأول ترمز إلى إزاحة الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا عام 1990"، وأضاف: "يحقّ للتيار الوطني الحر أن يربط بين هذه الحادثة وجلسة اليوم.. ولهذا، وتعبيراً عن التضامن مع التيار، قام جزء من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بعدم حضور الجلسة".
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وأعلن السيد أنه طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي على المجلس من باب تحمّل المسوؤلية"، وأضاف: "يمكن القول أن لبنان حقق مكتسبات معينة لكننا نخشى على الأرباح أن تضيع في الفساد، ومن حق البرلمان والشعب اللبناني معرفة تفاصيل الاتفاق وحدودهم البحرية".
وختم: "في حال شهدنا على تشكيل حكومة جديدة قبل 20 الشهر الجاري، فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحاً عن الفراغ الرئاسي الذي سنعيشه". 
 
 
 
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