داخل مجلس النواب.. ماذا طلب جميل السيد من برّي؟

قال النائب جميل السيد بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إنّ "ذكرى 13 تشرين الأول ترمز إلى إزاحة الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا عام 1990"، وأضاف: "يحقّ للتيار الوطني الحر أن يربط بين هذه الحادثة وجلسة اليوم.. ولهذا، وتعبيراً عن التضامن مع التيار، قام جزء من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بعدم حضور الجلسة".

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وأعلن السيد أنه طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي على المجلس من باب تحمّل المسوؤلية"، وأضاف: "يمكن القول أن لبنان حقق مكتسبات معينة لكننا نخشى على الأرباح أن تضيع في الفساد، ومن حق البرلمان والشعب اللبناني معرفة تفاصيل الاتفاق وحدودهم البحرية".

وختم: "في حال شهدنا على تشكيل حكومة جديدة قبل 20 الشهر الجاري، فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحاً عن الفراغ الرئاسي الذي سنعيشه".