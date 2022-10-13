موعد مع منخفض جوي بارد.. إنتظروا الامطار والبرق والرعد في هذه الايام

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالانخفاض في الداخل وعلى الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية أحياناً خلال الفترات الصباحية و المسائية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الخميس، ومن المتوقع ان يتأثر تدريجياً مساء يوم غد الجمعة بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة فيتحول الطقس الى ماطر أحياناً حتى بداية الأسبوع المقبل.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية.الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالانخفاض في الداخل وعلى الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية أحياناً خلال الفترات الصباحية والمسائية.السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع هطول امطار بخاصة شمال البلاد وفي الداخل، مع ظهور خلايا رعدية منعزلة و بداية ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل، فيما تبقى دون اي تعديل في الداخل و على الجبال.- الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.