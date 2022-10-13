بعد غياب النصاب في جلسة اليوم.. هذا ما تمنته الريحاني

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حضرت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني الجلسة الثانية التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية في 13 تشرين الاول، وأسفت لـ"عدم حصول الانتخاب مرة جديدة ولغياب النصاب".وتمنت الريحاني وفق بيان عن مكتبها الاعلامي أن "تكون الجلسة الثالثة ثابتة وان ينتخب رئيس إنقاذي للبنان قبل 31 تشرين منعاً لدخول البلاد في شغور رئاسي مدمّر، والذي قد يستغل كفراغ وتفريغ للمؤسسات الدستورية".ودعت الريحاني النواب الى "تحمل مسؤولياتهم الدستورية في هذه اللحظة التاريخية انطلاقا من صحوة ضمير وطنية".