إليكم الأسماء.. نواب من "حزب الله" لم يقاطعوا "جلسة الرئيس" اليوم

بيّن مسار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عُقِدت، اليوم الخميس في البرلمان، أنّ عدداً من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" حضر داخل القاعة العامة، ما يعني أنّ المقاطعة للجلسة لم تكن كاملة.

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وفعلياً، فقد تبين أن نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، علي عمار، حسن فضل الله ورائد برو، قد حضروا داخل القاعة العامة خلال الجلسة التي لم تُحقق نصابها الدستوري للانعقاد.

مع هذا، فقد سارت أيضاً كتلة "التنمية والتحرير" على خُطى كتلة الحزب، إذ لم يحضر كل نوابها الجلسة أيضاً، باستثناء النواب علي حسن خليل - غازي زعيتر - محمد خواجة - قبلان قبلان وميشال موسى.

يُشار إلى أنه وبسبب عدم اكتمال النصاب اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء الجلسة إلى يوم 20 تشرين الأول الجاري، والذي يُصادف يوم الخميس أيضاً.