جريمة مروّعة تهزّ دوحة عرمون... العثور على شاب مصاب بطلق ناري في رأسه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على الشاب ع.م.ا من بلدة بيت ليف جنوب شرق صور، مصابا بطلق ناري في رأسه في دوحة عرمون.

وحضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة.