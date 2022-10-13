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لبنان

جريمة مروّعة تهزّ دوحة عرمون... العثور على شاب مصاب بطلق ناري في رأسه

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على الشاب ع.م.ا من بلدة بيت ليف جنوب شرق صور، مصابا بطلق ناري في رأسه في دوحة عرمون.
وحضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة.
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دوحة عرمون

جثة

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