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لبنان

فرونتسكا: اسرائيل لن تعرقل مسار التوقيع على الترسيم

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:50
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 هنأت المنسقة العامة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا خلال لقائها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، على "الخاتمة الإيجابية لمفاوضات الترسيم البحري".

واذ تطرقت  إلى الخطوات التنفيذية المتبقية، اكدت أن "اسرائيل لن تعرقل مسار التوقيع على الترسيم". 
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من جهته، ‏أكد باسيل ان لبنان "متمسك بكامل حقوقه،  وأنه من حق الشعب اللبناني أن يستثمر ‏ثرواته النفطية من اجل ازدهاره وهذا ما يستدعي وجود حوكمة رشيدة وشفافة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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