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لبنان

فرع المعلومات داهم منزلاً في البقاع وصادر خزنة... ما السبب؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من فرع المعلومات داهمت منزل المدعو ع. ز في بلدة الطيبة البقاعية، وصادرت خزنة معدنية.
 
وبحسب المعلومات الامنية، فإنّ الخزنة سُرقت من منزل في وسط بيروت منذ أسبوع.
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فرع المعلومات

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