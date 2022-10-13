فرع المعلومات داهم منزلاً في البقاع وصادر خزنة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من فرع المعلومات داهمت منزل المدعو ع. ز في بلدة الطيبة البقاعية، وصادرت خزنة معدنية.

وبحسب المعلومات الامنية، فإنّ الخزنة سُرقت من منزل في وسط بيروت منذ أسبوع.