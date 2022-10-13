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لبنان

سامي الجميّل: طيّروا الجلسة الثانية لشعورهم بالإحراج

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:05
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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "تطيير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يدخل ضمن اطار الحجج التي يتذرع بها الفريق الآخر لأنه يشعر بالحرج في ظل عدم التوافق على مرشح واحد، وكل هذا حصل بالتوافق مع بعضهم البعض لانهم لا يعلمون لمن سيمنحون أصواتهم".
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وأضاف: "أما اليوم فيجب ان نستمر بالبحث عن حلول حتى يوم الخميس المقبل موعد الجلسة المقبلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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