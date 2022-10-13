سامي الجميّل: طيّروا الجلسة الثانية لشعورهم بالإحراج

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "تطيير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يدخل ضمن اطار الحجج التي يتذرع بها الفريق الآخر لأنه يشعر بالحرج في ظل عدم التوافق على مرشح واحد، وكل هذا حصل بالتوافق مع بعضهم البعض لانهم لا يعلمون لمن سيمنحون أصواتهم".وأضاف: "أما اليوم فيجب ان نستمر بالبحث عن حلول حتى يوم الخميس المقبل موعد الجلسة المقبلة".