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لبنان

ميقاتي يرأس إجتماعاً للجنة الخاصة بأوضاع السجون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:09
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الخاصة بأوضاع السجون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي.
 
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