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لبنان

وزارة تُعلن عن فرص عمل... إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:16
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في إطار مساعيها لمساعدة الجسم الإعلامي في إيجاد فرص عمل، تعلن وزارة الإعلام عن استقبالها عروض عمل من المؤسسات العاملة في قطاعي الإعلام والإنتاج، على أن يتمّ نشر الوظائف المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة التي تلعب دور الوسيط www.ministryinfo.gov.lb، وبذلك يتمّ تأمين تواصل مباشر ما بين المؤسسات الإعلامية والإنتاجية وطالبي الوظائف. ويمكن للراغبين من المؤسسات التواصل مع وزارة الاعلام لوضع طلباتهم على البريد الإلكتروني التالي: info@ministryinfo.gov.lb، على ان يكون تواصل طالبي العمل مع المؤسسات مباشرة.
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