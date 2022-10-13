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لبنان

تعميمٌ جديد من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:32
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أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً إلى المصارف والمؤسسات المالية، ويتضمن سلسلة من البنود المالية المرتبطة بالقروض والسندات الخاصة. 
 
للإطلاع على نص التعميم كاملاً.. إضغط هنا
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