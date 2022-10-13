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لبنان

بعدما احتجز موظفي "بنك البحر المتوسط" لـ11 ساعة... ما مصير المودع يحيى بدر الدين؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:45
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أصدر قاضي التحقيق المكلف في النبطية احمد مزهر قرارا قضى بإخلاء سبيل المودع يحيى علي بدر الدين الذي اقتحم في السادس من الجاري بنك البحر المتوسط في النبطية واحتجز موظفيه لمدة 11 ساعة مطالبا بوديعته وقيمتها 150 الف دولار، قبل ان تحصل مفاوضات معه ويسلم نفسه للقوى الامنية مقابل تسلمه حوالي 20 الف دولار من البنك.
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وتضمن قرار الاخلاء دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة.
 
 
 
 
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