بعدما احتجز موظفي "بنك البحر المتوسط" لـ11 ساعة... ما مصير المودع يحيى بدر الدين؟

Advertisement

أصدر قاضي التحقيق المكلف في النبطية احمد مزهر قرارا قضى بإخلاء سبيل المودع يحيى علي بدر الدين الذي اقتحم في السادس من الجاري بنك البحر المتوسط في النبطية واحتجز موظفيه لمدة 11 ساعة مطالبا بوديعته وقيمتها 150 الف دولار، قبل ان تحصل مفاوضات معه ويسلم نفسه للقوى الامنية مقابل تسلمه حوالي 20 الف دولار من البنك.وتضمن قرار الاخلاء دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة.