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لبنان

سليم عون: أرادوا 13 تشرين الاول النهاية فكان البداية

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:49
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غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر": 13" تشرين الأول 1990: "خسارة من دون ندم، وذلّ الرابحين".

وأضاف: "وتذكروا جيداً أن كل من شارك أو ساهم أو فرح معتبراً نفسه رابحاً يومها، عاد وبكى دماً وقهراً وذلاً في أوقات لاحقة. أرادوه نهاية الحالة العونية فكان بداية التيار الوطني الحر".
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وختم: "لمن نسي، ليتذكر ويأخذه عبرة لـ31 تشرين الأول 2022".
المصدر: الوكالة الوطنية
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