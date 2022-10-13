سليم عون: أرادوا 13 تشرين الاول النهاية فكان البداية

13 تشرين الأول 1990:
"خسارة من دون ندم، وذلّ الرابحين".
وتذكروا جيداً أن كل من شارك أو ساهم أو فرح معتبراً نفسه رابحاً يومها، عاد وبكى دماً وقهراً وذلاً في أوقات لاحقة.
أرادوه نهاية الحالة العونية فكان بداية التيار الوطني الحر.
لمن نسي، ليتذكر ويأخذه عبرة ل٣١ تشربن الأول 2022.
— Salim Aoun (@SalimAoun) October 13, 2022
13 تشرين الأول 1990:
"خسارة من دون ندم، وذلّ الرابحين".
وتذكروا جيداً أن كل من شارك أو ساهم أو فرح معتبراً نفسه رابحاً يومها، عاد وبكى دماً وقهراً وذلاً في أوقات لاحقة.
أرادوه نهاية الحالة العونية فكان بداية التيار الوطني الحر.
لمن نسي، ليتذكر ويأخذه عبرة ل٣١ تشربن الأول 2022.