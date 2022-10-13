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لبنان

الحلبي التقى الأمير حسن في عمان

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:53
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 تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي والوفد المرافق، برنامج مشاركته في المنتدى الإقليمي حول المساواة في التعليم في منطقة جنوب البحر المتوسط الذي عقد في عمّان، والتقى على هامش المنتدى الأمير حسن بن طلال وعرض معه الأوضاع العامة في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتواصل والتطلعات لشعوب الدول والقضايا المشتركة .
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ثم التقى الوزير الحلبي رئيس مجموعة طلال ابو غزالة الدكتور طلال ابو غزالة ، وكانت متابعة للاجتماعات التي بدأت مع الوزير في بيروت حول تعزيز التعاون التكنولوجي والحوكمة الرشيدة واستخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم.

كذلك التقى وزير التربية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور وجيه العويس، وكان عرض للتعاون التربوي والتبادل الجامعي وإمكان تأطير ذلك في اتفاقية ثنائية، والعناية بشؤون الطلاب الأردنيين في لبنان واللبنانيين في الأردن وتسهيل دراستهم وتحصيلهم العلمي.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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