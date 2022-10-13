مطر: ثمة مَن تعمّد تطيير النصاب

غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على "تويتر": "شاركت في جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وكما كان متوقعا ثمة مَن تعمّد تطيير النصاب. للأسف ما زالت قوى سياسية تتعامل مع إستحقاق بهذه الأهمية من منظار مصلحتها الحزبية الضيقة، وكأن البلد قادر بعد على تحمل حرتقات. نريد رئيساً بأسرع وقت قادرا على توحيد اللبنانيين لبدء إعادة بناء الدولة".

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