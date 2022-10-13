مجلس نقابة مخلصي البضائع المرخصين يحدد موعد انتخاباته العامة

دعا مجلس نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان، اعضاء المجلس الى اجراء انتخابات عامة لكافة اعضاء المجلس يوم الجمعة في 28 الحالي، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر.



واعلن المجلس شروط الترشيح والاقتراع، فعلى كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون مسدداً كامل اشتراكاته وأن يتقدم قبل 3 أيام من تاريخ الانتخابات بالمستندات التالية : طلب ترشيح، سجل عدلي، صورة عن بطاقة الهوية.



Advertisement

وطلب من الراغبين في الاقتراع ان يسددوا كامل اشتراكاتهم ابتداء من تاريخ لغاية 20 الحالي.