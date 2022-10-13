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لبنان

مجلس نقابة مخلصي البضائع المرخصين يحدد موعد انتخاباته العامة

Lebanon 24
13-10-2022 | 07:07
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دعا مجلس نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان، اعضاء المجلس الى اجراء انتخابات عامة لكافة اعضاء المجلس يوم الجمعة في 28 الحالي،  من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر.

واعلن المجلس شروط الترشيح والاقتراع، فعلى كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون مسدداً كامل اشتراكاته وأن يتقدم قبل 3 أيام من تاريخ الانتخابات بالمستندات التالية : طلب ترشيح، سجل عدلي، صورة عن بطاقة الهوية.
 
وطلب من الراغبين في الاقتراع ان يسددوا كامل اشتراكاتهم ابتداء من تاريخ لغاية 20 الحالي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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