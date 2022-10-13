Advertisement

لبنان

طوق أمنيّ للجيش وحضور خبير عسكري... ماذا جرى في طرابلس؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 07:22
A-
A+
Doc-P-999964-638012683156234726.jpg
Doc-P-999964-638012683156234726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على قنبلة في محلة بعل الدراويش في منطقة التبانة في طرابلس، وعلى الفور ضرب الجيش طوقاً أمنياً في المحلة.

وقد كشف الخبير العسكري على القنبلة، وأُزيلت من المكان.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش بدأ حملة أمنيّة في طرابلس لإعادة الاستقرار والأمان... وارتياح شعبي
lebanon 24
13/10/2022 18:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق محلات في طرابلس... ماذا عثر الجيش بداخلها؟
lebanon 24
13/10/2022 18:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ كبير في طرابلس.. اشتباكاتٌ مُسلّحة والجيش يتدخل فوراً
lebanon 24
13/10/2022 18:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار والجيش يُطوّق أحد المباني... ماذا يحصل في طرابلس؟
lebanon 24
13/10/2022 18:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

قنبلة

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:25 | 2022-10-13
11:06 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:49 | 2022-10-13
10:44 | 2022-10-13
10:42 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website