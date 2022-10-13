طوق أمنيّ للجيش وحضور خبير عسكري... ماذا جرى في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على قنبلة في محلة بعل الدراويش في منطقة التبانة في طرابلس، وعلى الفور ضرب الجيش طوقاً أمنياً في المحلة.



وقد كشف الخبير العسكري على القنبلة، وأُزيلت من المكان.

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