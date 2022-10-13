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لبنان

آخر خبرٍ عن "دولار صيرفة".. ماذا سيحصل اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2022 | 07:56
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قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إنّ "سعر دولار صيرفة قد يحافظ على استقراره، اليوم الخميس، أي عند سعر 29800 ليرة لبنانية"، وأضافت: "من غير المرجح ارتفاع السعر، وإن حصل ذلك فقد لا يتجاوز عتبة الـ30 ألف ليرة".
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وأشارت المصادر إلى أنّ أغلب المصارف لم تمنح المواطنين بعد إمكانية الحصول على الدولارات بعد إيداع الليرة في حساباتهم استناداً لـ"دولار صيرفة"، وأضافت: "في الأيام المقبلة، قد يتغير الأمر بالنسبة للمصارف التي تعمل بشكلٍ جزئي وداخلي".

من جهتها، اعتبرت مصادر ماليّة أنّ "مصرف لبنان ارتاحَ قليلاً هذه الفترة من ضخ الدولارات للمصارف لاستخدامها في تمويل عمليات صيرفة المنفصلة عن الرواتب"، وأضافت: "الدولارات تُدفع للرواتب وهذا أمرٌ بديهي، ولكن ما ارتاحت منه المصارف حالياً هو منح 400 دولار للمواطنين بالدولار من خلال المنصة". 

وختمت: "قد يكون هذا الأمر هو السبب في استقرار سعر المنصة التي قدمت مبالغ هائلة من الدولار خلال الفترات الماضية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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