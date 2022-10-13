حريق كبير على أوتوستراد المتن السريع... شاهدوا هذا الفيديو الذي يُوثّق ما يجري هناك!

حريق كبير على طريق المتن السريع بعد إنزلاق صهريج محمّل بالمازوت#Lebanon24 pic.twitter.com/gUswnqNL5w
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2022
حريق كبير على طريق المتن السريع بعد إنزلاق صهريج محمّل بالمازوت#Lebanon24 pic.twitter.com/gUswnqNL5w
انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/1Zu15FpFXG
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) October 13, 2022
انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/1Zu15FpFXG
*📮عاجل: انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/Dmq198ZmgQ
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) October 13, 2022
*📮عاجل: انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/Dmq198ZmgQ
انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/HlWHArI2tx
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) October 13, 2022
انقلاب صهريج بنزين على طريق المتن السريع واشتعاله وسحب الدّخان تغطّي المنطقة* pic.twitter.com/HlWHArI2tx
لحظة وصول عناصر الدفاع المدني لاخماد حريق صهريج المازوت على اوتوستراد المتن السريع.. بالفيديو pic.twitter.com/o4C2YdetcM
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) October 13, 2022
لحظة وصول عناصر الدفاع المدني لاخماد حريق صهريج المازوت على اوتوستراد المتن السريع.. بالفيديو pic.twitter.com/o4C2YdetcM