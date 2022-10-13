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لبنان

وفد من "التقدمي" زار كسبار والبحث تطرق الى اعتكاف القضاة وانعكاساته

Lebanon 24
13-10-2022 | 08:15
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زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، لشكره على مشاركته في افتتاح الجمعية العامة لمفوضية العدل والتشريع.

وتم خلال اللقاء وفق بيان "البحث في اعتكاف القضاة وانعكاساته، وأهمية دور النقابة في مواكبة التشريعات". 
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وأبدى الوفد استعداد الحزب و"اللقاء الديمقراطي"، للتعاون في القوانين المطروحة من قبل النقابة ومناقشتها" بغية الدفع بها قدما في المجلس النيابي خصوصًا تلك التي تلتقي مع قناعات الحزب التقدمي الإشتراكي". 

إلى ذلك قدر الوفد موقف النقابة لجهة "دعم استقلالية القضاء ومجلس القضاء في عمله ورفض الوصاية السياسية عليه".

كما تم تأكيد "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتفادي الشغور الرئاسي، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات".

وتطرق المجتمعون أيضًا إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل في النقابة، وتمنوا أن تكون "محطة ديمقراطية حضارية كما اعتادت عليه النقابة والمحامون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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